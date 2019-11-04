Митингующие освистали Меркель за возложение цветов жертвам неонацистов

Канцлер Германии Ангела Меркель возложила цветы к мемориалу жертвам неонацистской группировки «Национал-социалистическое подполье» в саксонском городе Цвиккау. В это время мимо проходила демонстрация, скандировавшая «Мы народ!» и «Меркель должна уйти».

Меркель сопровождал премьер Саксонии Михаэль Кречмер. Демонстранты, стоящие недалеко от места оказания почестей, выкрикивали лозунги в отношении Меркель. В митинге участвовали около 20 человек, передает РИА «Новости».

В выступлении возле мемориала Меркель выразила соболезнования родственникам погибших и поблагодарила полицию за работу.

Год назад суд Германии вынес вердикт одной из активисток «Национал-социалистического подполья». Ее подозревали в соучастии в терактах, серии убийств мигрантов турецкого и греческого происхождения. Беате Чепе признали виновной в убийстве 10 человек, включая девятерых мигрантов из Турции и Греции, а также одной сотрудницы полиции. По данным следствия, все убийства произошло с 2000 по 2007 год. Чепе приговорили к пожизненному заключению.