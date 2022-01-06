Митингующие группами по 5-6 человек отступают с площади в Алма-Ате, некоторые ранены

Протестующие граждане, забаррикадировавшиеся на площади Республики в Алма-Ате, отступают под натиском военных. Об этом сообщил Telegram-канал Sputnik.

По данным источника, некоторые из них ранены. Всего среди митингующих насчитывается около 200 человек.

Всего в район стянуто около 50 единиц военной техники, сообщалось о стрельбе.

По данным Telegram-канала «Военный обозреватель», военные по громкоговорителям потребовали всех покинуть площадь Республики в Алма-Ате. В противном случае будет открыт огонь на поражение.

Напомним, ранее президент Касым-Жомарт Токаев ввел в Казахстане чрезвычайное положение и обратился за помощью к странам — членам Организации Договора о коллективной безопасности. Российские миротворцы также приняли участие в подавлении протестов.