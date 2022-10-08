Митингующие австрийцы потребовали дружить с Россией | 360°

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Митингующие австрийцы потребовали дружить с Россией

Протестующие в Вене потребовали отмены санкций против России

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Сотни митингующих в центре Вены требуют отмены санкций против России, а также сохранения военного и политического нейтралитета Австрии. Об этом с места событий сообщил корреспондент РИА «Новости».

У протестующих в руках плакаты: «За нейтралитет, выход из ЕС, дружбу с Россией», «Нет поддержке разжигателям войны — ЕС, НАТО, США», «Снизить цены на бензин, свет, газ, продукты, нет санкциям, высоким налогам, инфляции». Некоторые держат в руках российские и украинские флаги.

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Ораторы призывают собравшихся «осознанно голосовать» на выборах президента Австрии (они пройдут 9 октября). По их словам, нынешние власти «умеют только призывать нас затягивать ремень» и у них нет предложений для преодоления энергетического кризиса.

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Ранее кандидат в президенты Австрии Михаэль Бруннер заявил, что санкции против России надо отменить, — на ситуацию на Украине они все равно никак не влияют. Он также осудил расширение НАТО на восток и агрессивные войны США в последние десятилетия.

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