Мир 01 апреля 2023, 23:32 Митинги против НАТО прошли в городах Испании Участниками митингов против НАТО в провинциях Испании стали сотни человек Twitter

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Выступающие против НАТО организации провели акции протеста в городах испанских автономий Наварра и Страна Басков. Как сообщил ТАСС со ссылкой на организаторов акций, на улицы городов Памплона и Витория-Гастейс вышли сотни участников, к которым присоединились местные жители.

Организаторы уточнили, что полиция не препятствовала проходу и все митинги завершились мирно. Участники прошли по улицам под лозунгами «Против НАТО» и «Остановим капиталистическое варварство».

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По словам представителей движения, организовавшего акции протеста, они выступают против участия Североатлантического альянса в конфликте на Украине, экономических войн и отправки новых видов вооружения ВСУ.

Кроме того, участники подчеркнули, что своими митингами выразили несогласие с урезанием гражданских свобод и политических прав.