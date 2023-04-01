01 апреля 2023, 23:32
Митинги против НАТО прошли в городах Испании
Участниками митингов против НАТО в провинциях Испании стали сотни человек
Выступающие против НАТО организации провели акции протеста в городах испанских автономий Наварра и Страна Басков. Как сообщил ТАСС со ссылкой на организаторов акций, на улицы городов Памплона и Витория-Гастейс вышли сотни участников, к которым присоединились местные жители.
Организаторы уточнили, что полиция не препятствовала проходу и все митинги завершились мирно. Участники прошли по улицам под лозунгами «Против НАТО» и «Остановим капиталистическое варварство».
Реклама
По словам представителей движения, организовавшего акции протеста, они выступают против участия Североатлантического альянса в конфликте на Украине, экономических войн и отправки новых видов вооружения ВСУ.
Кроме того, участники подчеркнули, что своими митингами выразили несогласие с урезанием гражданских свобод и политических прав.
Протесты
Испания
НАТО
Реклама
Реклама