Митинги перед встречей Байдена и Зеленского прошли в Киеве

Два митинга прошли на Украине перед встречей президента Украины Владимира Зеленского и его коллеги из США Джо Байдена. Участники потребовали, чтобы на встрече обсудили определенные вопросы.

По данным РИА «Новости», встреча президентов пройдет 31 августа в Вашингтоне. Организатором первого митинга стало националистическое ВО «Свобода», которое возглавил Олег Тягнибок. Пришли около тысячи участников. Они собрались на майдане Незалежности и направились в офису президента.

Тягнибок потребовал, чтобы Зеленский попросил Байдена не допустить введения в эксплуатацию «Северного потока — 2».

На втором митинге требовали, чтобы Зеленский обсудил с Байденом освобождение украинских политзаключенных, которые находятся в российских тюрьмах. На второй митинг пришли чуть более 30 человек.

Ранее стрельба и давка произошли на митинге в честь Дня независимости в афганском городе Асадабад. Погибли несколько человек. По неподтвержденным данным, по толпе людей был открыт огонь со стороны талибов*.

* «Талибан» — запрещенная в России террористическая организация.