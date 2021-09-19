Митинг в поддержку участников штурма Капитолия устроили в Вашингтоне

Жители Вашингтона устроили акцию протеста возле Конгресса США. Они выступили в поддержку участников штурма Капитолия, который произошел 6 января. Всего на митинг пришли несколько сотен человек.

Демонстрацию назвали Justice for J6, что означает призыв к правосудию для участников январских беспорядков. Протестующие потребовали, чтобы в судах справедливо относились к подозреваемым в штурме Капитолия. Речь идет о 600 подозреваемых. Всего у стен Конгресса собрались несколько сотен человек, сообщил ТАСС.

За порядком на митинге следили правоохранители. Сотрудники полиции арестовали четырех участников протеста.

«Кто-то указал на похожий на пистолет предмет в руке у мужчины в толпе. Свидетель сообщил офицеру полиции, который задержал подозреваемого», -сообщила полиция Капитолия в Twitter.

Позже правоохранители подтвердили, что у мужчины действительно было оружие. Еще двоих митингующих арестовали по выданным в Техасе ордерам. Четвертого человека задержали за нарушение условий освобождения.