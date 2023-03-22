Мир 22 марта 2023, 18:57 Митинг в поддержку спецоперации России на Украине прошел в Сеуле Представители гражданских организаций Сеула поддержали российскую спецоперацию на Украине freepik

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В Южной Корее выступили за спецоперацию России на Украине. В районе российского посольства в Сеуле прошел митинг в поддержку СВО, сообщило РИА «Новости».

Представители нескольких гражданских организаций приняли участие в манифестации. В своих выступлениях они сказали, что для них украинский конфликт — это борьба России с американским империализмом. Демонстранты заверили, что поддерживают россиян и президента страны Владимира Путина.

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Председатель «Антиимпериалистического форума» Хван Сон Хван отметил, что Россия борется также с силами западного империализма, который в погоне за наживой «с помощью уловок и насилия превратил весь мир в море крови и огня».

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«В ходе этого конфликта большинство народов мира могло наблюдать безумную агрессивность и варварство американского империализма и всего западного правящего слоя», — сказал он, читая общее заявление от имени собравшихся.

При этом, по словам Хвана, мир увидел терпение и храбрость россиян и «решительность и этичность выдающегося лидера президента Путина». Он подчеркнул, что украинский конфликт имеет весомое значение для Южной Кореи, чья военная независимость «находится в руках американского империализма». Ради национальных интересов власти страны хотят наладить трехсторонний военный союз с Японией и США, тем самым разрушая всяческие отношения с Северной Кореей, Китаем и Россией, добавил демонстрант.