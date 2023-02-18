Мир 18 февраля 2023, 13:10 Митинг в поддержку России прошел в Сиднее РИА «Новости»: около 1,5 тысячи человек вышли на митинг в Сиднее в поддержку России

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Австралийцы провели митинг в Сиднее в поддержку России и президента Владимира Путина, в мероприятии приняли участие около полутора тысяч человек. Об этом РИА «Новости» сообщил один из организаторов мероприятия Семен Бойков.

Митинг прошел около здания генерального консульства России.

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«На митинге фактически не было русских, только сами австралийцы или представители коренных народов», — подчеркнул он.

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Бойков не смог выйти к толпе, так как скрывается в здании консульства от преследования правоохранительных органов.

Участники мероприятия демонстрировали лозунги «Нет войне с Россией!», «Поддерживай Россию!» и «Украина — террористическое государство».

Также протест посетили австралийские политики Дэвид Грэм и Риккардо Бози.

«Хочу просто сказать спасибо не только российскому лидеру Владимиру Путину, но и всему народу вашей страны, отважным людям, которое сражаются в реальной войне», — сказал Бози.

В конце января акция в поддержку населения республик Донбасса прошла на юго-востоке Франции.