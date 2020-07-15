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    15 июля 2020, 08:08

    Митинг в поддержку армии Азербайджана устроили в Баку. Видео

    Александра Ломейко

    Жители Баку решили поддержать азербайджанских военных. Они вышли на городские улицы, устроив несанкционированный митинг. Участников акции сопровождали наряды полиции.

    Люди прошли маршем по центральным улицам столицы Азербайджана, сообщило РИА «Новости». В митинге участвовали более тысячи человек. Официальных данных статистики нет.

    Шествие прошло Приморскому бульвару, а затем, мимо здания администрации президента — в верхнюю часть города. Правоохранительные органы в процесс никак не вмешивались. Собравшиеся выкрикивали патриотические лозунги и размахивали национальными флагами.

    Толпа скандировала «слава армии!», «солдаты, вперед», «главнокомандующий, объяви мобилизацию».

    Группа из нескольких демонстрантов попыталась ворваться в здание парламента, но полицейские разогнали их водометами. Сейчас ситуация спокойная.

    На границе Армении и Азербайджана 12 июля началось вооруженное столкновение, которое продолжается до сих пор в Товузском и Тавушском районах. Они также граничат с Грузией и находятся в нескольких сотнях километров от Нагорного Карабаха.