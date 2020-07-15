Митинг в поддержку армии Азербайджана устроили в Баку. Видео
Люди прошли маршем по центральным улицам столицы Азербайджана, сообщило РИА «Новости». В митинге участвовали более тысячи человек. Официальных данных статистики нет.
Шествие прошло Приморскому бульвару, а затем, мимо здания администрации президента — в верхнюю часть города. Правоохранительные органы в процесс никак не вмешивались. Собравшиеся выкрикивали патриотические лозунги и размахивали национальными флагами.
Толпа скандировала «слава армии!», «солдаты, вперед», «главнокомандующий, объяви мобилизацию».
Группа из нескольких демонстрантов попыталась ворваться в здание парламента, но полицейские разогнали их водометами. Сейчас ситуация спокойная.
На границе Армении и Азербайджана 12 июля началось вооруженное столкновение, которое продолжается до сих пор в Товузском и Тавушском районах. Они также граничат с Грузией и находятся в нескольких сотнях километров от Нагорного Карабаха.