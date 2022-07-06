Фермеры из Нидерландов привезли на экологический митинг танк

Нидерландские фермеры приехали на танке на митинг против принятия закона «О снижении выброса азота». Видео с этим моментом появилось в Сети.

Как написал Теlеgrаm-канал Маsh, представители сельскохозяйственной отрасли боятся потерять свое дело и деньги.

Протестующие уже перекрывают проселочные и городские дороги, автомагистрали, приграничные зоны. Они проводят акции у теле- и радиоцентров, около мэрий.

Такую реакцию у них вызывал новый закон. В нем говорится, что выбросы азота должны сократиться примерно на 70%. Эксперты предупредили, что в результате треть животноводческих ферм страны может обанкротиться.