Мир 27 марта 2023, 17:17 Митинг против судебной реформы собрал у кнессета Израиля 80 тысяч человек Полиция Иерусалима насчитала 80 тысяч участников митинга против судебной реформы

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Политические партии Израиля, выступающие против судебной реформы коалиционного правительства, собрали около 80 тысяч участников протестного митинга. Толпа растянулась от здания Верховного суда до кнессета. Об этом со ссылкой на данные полиции Иерусалима сообщила газета The Times of Israel.

Участники демонстрации начали плавно переходить от здания суда к парламенту после того, как судья отклонил петицию с требованием отдать приказ премьер-министру Биньямину Нетаньяху сложить полномочия.

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Авторы петиции напомнили, что глава правительства не может участвовать в обсуждении судебной реформы, так как связан соглашением о конфликте интересов из-за уголовных дел о коррупции. Судья рекомендовал обратиться с петицией к генеральному прокурору и отказал в рассмотрении документа.

Кроме акции противников судебной реформы, в 18:00 по местному времени (совпадает с московским) около кнессета своих сторонников соберут входящие в коалицию правые партии. Они уже организовали подвоз своих сторонников в город из населенных пунктов, расположенных рядом.

Поддержавшие реформу политики призвали своих сторонников собраться возле парламента, чтобы продемонстрировать свое превосходство.

Новая волна протестов охватила Израиль после того, как Нетаньяху отправил в отставку министра обороны Йоава Галанта, который публично раскритиковал судебную реформу.