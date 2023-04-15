Мир 15 апреля 2023, 23:09 Митинг против судебной реформы собрал тысячи израильтян в Тель-Авиве Ynet: более 160 тысяч человек вышли на акции протеста в Тель-Авиве Соцсети

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Массовый митинг проходит в центре Тель-Авива. Около 162 тысяч человек выступают против юридической реформы правительства Израиля около здания правительственного комплекса, сообщил местный портал Ynet.

«Около 162 тысяч человек выступают против судебной реформы на улице Каплана в Тель-Авиве, еще десятки тысяч протестуют в других городах», — отмечено в публикации.

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По данным СМИ, несколько десятков тысяч протестующих вышли на улицы в Нетании. Также были организованы выступления в поддержку проведения реформы.

Городские власти выделили для контроля за порядком дополнительные наряды полиции. Также около тысячи манифестантов пришли к дому автора реформы, министра юстиции Ярива Левина.

Массовые акции протеста против судебной реформы также прошли по всему Израилю 1 апреля. Только в Тель-Авиве в протестах участвовали свыше 445 тысяч человек.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху ранее принял решение приостановить судебную реформу в стране. По итогам коалиционных консультаций утверждение судебной реформы в парламенте отложили до летней сессии.