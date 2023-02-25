Мир 25 февраля 2023, 01:15 Митинг против поставок оружия Украине собрал в Дрездене более тысячи человек Более тысячи жителей Дрездена вышли на митинг против поставок оружия Украине РИА «Новости»

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В Дрездене более тысячи человек собрались на демонстрацию против поставок вооружения Украине. Акцию организовали правые из Pegida и партия «Альтернатива для Германии» (АдГ), передал немецкий портал t-online.

В мероприятии участвовали представители АдГ Йорг Урбан, Бьорн Хеке, а также бывший вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе, основатель Pegida Лутц Бахманн. В последнее время в Германии все чаще поднимается тема отправки оружия Киеву.

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Депутат бундестага Грегор Гизи 17 февраля заявил, что ФРГ должна отказаться от поставок вооружений и инициировать начало мирных переговоров. По мнению политика, следует немедленно прекратить боевые действия. Берлину стоит оказать давление на стороны конфликта, чтобы в будущем они могли сесть за стол переговоров.

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Несмотря на протесты немцев, власти не собираются сворачивать программу поддержки Киева. По словам канцлера Олафа Шольца, Германия будет оказывать помощь столько времени, сколько понадобится. При этом во время последней встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским Шольц предлагал ему начать переговоры.