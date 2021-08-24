Митинг против Паралимпийских игр начался в Токио

В Токио начались протесты против Паралимпиады. Известно о стычках с полицией. В Telegram-канале РИА «Новости» появились видео с места событий.

На кадрах видны люди с плакатами, они скандируют: «Международный паралимпийский комитет убирайся! Отмените Паралимпиаду!». Полицейские пытаются остановить собравшихся, но участники митинга вырываются из рук сотрудников правоохранительных органов.

По данным РИА «Новости», подходы к месту около Олимпийского комитета Японии, где был запланирован митинг против Паралимпийских игр, перекрыты полицией. Также за несколько часов до начала церемонии открытия вход в Национальный стадион тоже был перекрыт.

В Паралимпийских играх примут участие 4400 спортсменов из 162 стран, из них пять стран участвуют впервые. Паралимпиада продлится до 5 сентября.