В Праге 8 мая прошел митинг против военной помощи чешского кабинета министров Украине. В мероприятии приняли участие около 500 человек. Об этом сообщило издание Novinky.

«Мы должны заставить правительство, чтобы оно перестало посылать оружие на Украину», — цитирует издание выступавшего на митинге евродепутата от националистического движения «Свобода и прямая демократия» Гинека Блашко.

Как полагает Блашко и ряд других ораторов, правительство Чехии не сообщает гражданам правду о происходящих на Украине событиях, заявляя лишь, что они не были спровоцированы. Также выступавшие выразили крайний протест против решения властей о наказании граждан. поддерживающих действия России. Кроме того, некоторые участники митинга осудили нежелание Евросоюза и НАТО вести переговоры о безопасности в регионе.

Мероприятие проходило на площади Республики в центре Праги. По информации полиции, обошлось без происшествий.

В настоящее время Россия проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. О её начале рано утром 24 февраля объявил в телеобращении президент РФ Владимир Путин. Целью операции глава государства назвал «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».