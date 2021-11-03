Митинг против обязательной вакцинации начался на Украине

Группа из нескольких сотен человек собралась на площади у здания Верховной рады. Все они требуют остановить обязательную вакцинацию от коронавируса на Украине. О начале митинга написал ТАСС со ссылкой на издание «Украинская правда».

«В столице на площади возле Верховной рады начался митинг за права или так называемый митинг антивакцинаторов. Несмотря на дождь, к стенам парламента пришло несколько сотен человек, но люди еще подтягиваются. Акция началась в 08:00 (09:00 по московскому времени)», — передали украинские репортеры.

Согласно их данным, протестующие хотят добиться не только запрета обязательных прививок от коронавируса, но и отмены карантинных мер.

Издание «Страна» добавило, что участники акции пытаются заблокировать движение машин, но полицейских, чтобы их остановить, практически нет. За дорогами смотрит всего несколько человек, которые не в состоянии оттеснить толпу и дать автомобилям проехать.

Демонстранты захотели пройти по правительственному кварталу и поговорить с народными депутатами. Для того, чтобы занять почти каждый перекресток, они разбились на группы. Некоторые из них ответили журналистам, что не хотят с ними общаться, потому что «СМИ участвуют во Всемирном заговоре и пропагандируется вакцинацию».

Ранее стало известно, что согласно опросам социологов группы «Рейтинг», 43% жителей Украины не хотят делать прививку от коронавируса, но при этом 36% респондентов заявили, что уже получили первую дозу препарата, а еще 18% сказали, что вакцинируются в дальнейшем.