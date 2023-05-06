Мир 06 мая 2023, 03:19 «Мистер Бредовый». В Сети Зеленскому придумали прозвище после его слов о России Пользователи Twitter назвали Зеленского мошенником и обманщиком после его слов о России Кинопоиск

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Пользователи Twitter остро отреагировали на пост президента Украины Владимира Зеленского, где он написал о победе над Россией. В Сети негативно оценили пафосное заявление украинского лидера.

Зеленский разместил в соцсети твит, в котором заявил, что побеждать врага Украины — общая задача. Так он прокомментировал результаты недавних встреч с лидерами европейских государств, на которых обсуждали военную помощь Украине.

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«В единстве, делая Украину сильнее каждый день, давая нашей стране новые возможности каждый день, мы добьемся победы», — написал Зеленский.

Однако комментаторы не поддержали энтузиазма украинского лидера и раскритиковали его заявление.

«Мистер Бредовый», — написал один из пользователей.

Другой комментатор возмутился словами Зеленского, еще один назвал его мошенником.

«Болтовня обманщика», — заявил другой пользователь соцсети.

«Перестаньте слушать людей, которые просто хотят ослабления России», — отметил читатель.

Один из комментаторов потребовал у Зеленского вернуть ему деньги.

Зеленский в начале мая совершил европейский вояж. Он побывал в Финляндии и Нидерландах, пообщался с европейскими лидерами. Основной темой были просьбы о финансовой и военной помощи Украине.