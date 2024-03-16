16 марта 2024, 08:51
Миссию по предотвращению Армагеддона возложили на Россию
Военный журналист Бентли: победа России предотвратит Армагеддон
Победа России в СВО или смена выступающих за войну на Украине режимов на Западе — это два сценария, которые позволят избежать Армагеддона. Такое мнение выразил американский военный журналист Рассел Бентли. Его слова привело РИА «Новости».
По его словам, либо Россия нанесет «поражение НАТО на Украине» с помощью обычного вооружения, а затем проведет мирные переговоры, либо путем революции будут свергнуты «фашистские и паразитические режимы» на Западе.
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И первый сценарий выглядит реалистичным, подчеркнул Бентли. При этом он не исключил, что они оба могут произойти одновременно.
«Человечеству очень повезет, если мы выйдем из этого конфликта, не испытав ядерного Армагеддона», — добавил журналист.
Он указал на возможность ядерной провокации и на предупреждение России, что в случае экзистенциальной угрозы возможно применение ядерного оружия.
Россия
НАТО
Украина
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