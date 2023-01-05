Мир 05 января 2023, 21:18 Миссию ООН по расследованию обстрела СИЗО Еленовки распустили Офис Генсека ООН распустил миссию по расследованию обстрела СИЗО Еленовки РИА «Новости»

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Созданная для установления фактов обстрела следственного изолятора в Еленовке миссия ООН прекратила свою работу, так и не посетив место для изучения обстоятельств случившегося. Как сообщило РИА «Новости», с таким заявлением выступил официальный представитель генерального секретаря организации Стефан Дюжаррик.

Он пояснил, что эксперты не побывали на месте обстрела, так как не появились необходимые условия для выезда.

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«Генсек ООН решил распустить миссию по установлению фактов инцидента в Еленовке от 29 июля 2022 года на фоне отсутствия условий, необходимых для ее отправки на место происшествия», — заявил Дюжаррик.

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Следственный изолятор в Еленовке попал под обстрел со стороны украинских боевиков в ночь на 29 июля. В заключении находились пленные бойцы ВСУ. В результате удара погибли 53 человека, еще 130 получили ранения различной степени тяжести.

По требованию России и Украины ООН создала специальную группу для проведения расследования, куда вошли генерал-лейтенант полиции из Бразилии Карлуш душ Сантуша Крусу, сотрудник полиции из Нигера и дипломат из Исландии.

Заместитель директора департамента информации и печати министерства иностранных дел России Иван Нечаев заявил, что визит миссии состоится, как только стороны согласуют все детали.