Миссию Евросоюза на Украине будут охранять за 3,2 миллиона евро

«Круглосуточная охрана и патрулирование для обеспечения физической защиты персонала, материальных средств, оборудования и служебных объектов Консультативной миссии ЕС на Украине», — уточнили в соответствующем контракте.

Реализация проекта планируется на 1 декабря. Длительность составит два года.

Сейчас миссия Евросоюза состоит из трех объектов в Киеве и других четырех отделений на территории Незалежной.

Предполагается, что служба безопасности займется досмотром транспортных средств, посетителей, внутренним и внешним патрулированием, видеонаблюдением и оповещением о происшествиях.

Оперативные группы будут реагировать на инциденты в офисах миссии и местах жительства ее представителей.

«В целях обеспечения безопасности контракт также предусматривает создание мобильных групп оперативного реагирования для патрулирования вверенных участков и реагирования на любые инциденты в отделениях миссии, в жилых помещениях членов международной миссии либо в других местах на соответствующих участках в случае срабатывания сигнала тревоги, оповещения и так далее», — пояснили в контракте.