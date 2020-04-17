    17 апреля 2020, 10:37

    Миссию Евросоюза на Украине будут охранять за 3,2 миллиона евро

    Ольга Ситникова

    Еврокомиссия направит 3,2 миллиона евро на охрану Консультативной миссии Евросоюза по реформированию сектора гражданской безопасности Украины. Об этом сообщил сайт RT.

    «Круглосуточная охрана и патрулирование для обеспечения физической защиты персонала, материальных средств, оборудования и служебных объектов Консультативной миссии ЕС на Украине», — уточнили в соответствующем контракте.

    Реализация проекта планируется на 1 декабря. Длительность составит два года.

    Сейчас миссия Евросоюза состоит из трех объектов в Киеве и других четырех отделений на территории Незалежной.

    Предполагается, что служба безопасности займется досмотром транспортных средств, посетителей, внутренним и внешним патрулированием, видеонаблюдением и оповещением о происшествиях.

    Оперативные группы будут реагировать на инциденты в офисах миссии и местах жительства ее представителей.

    «В целях обеспечения безопасности контракт также предусматривает создание мобильных групп оперативного реагирования для патрулирования вверенных участков и реагирования на любые инциденты в отделениях миссии, в жилых помещениях членов международной миссии либо в других местах на соответствующих участках в случае срабатывания сигнала тревоги, оповещения и так далее», — пояснили в контракте.