Миссия ООН призвала Украину закрыть сайт «Миротворец»

Свое заявление он сделал на заседании комитета украинского парламента по свободе слова. Он напомнил, что уже неоднократно указывал на опасность этого сайта. Кроме публикации личных данных людей, включая журналистов, их обозначают как террористов, сепаратистов и предателей.

«Открытие их данных в свою очередь несет опасность для таких лиц», — заявил Моро.

Он особо отметил, что не так давно в Мариуполе на лестничной площадке жилого дома убили человека, которого судили за участие в конфликте в Донбассе и чьи данные опубликовал «Миротворец».

«К сожалению, контактные данные журналистов все еще остаются на сайте, что несет для них опасность», — подчеркнул дипломат.

Сайт «Миротворец» работает с 2014 года и известен сбором информации личных данных журналистов, работников культуры, политиков — всех, кто по мнению владельцев сайта является врагом Украины.

После того, как в список «Миротворца» включили телеведущего Андрея Малахова журналистка Ольга Скабеева посоветовала украинской стороне включить туда всех россиян и успокоиться. Сам Малахов попал туда после проведения программы, которую сделали вместо анонсированного ранее телемоста между Москвой и Киевом. Украинские телеканалы под давлением властей отказались от участия.