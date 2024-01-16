Мир 16 января 2024, 12:48 Миссия ООН призвала прекратить атаки по территории Ирака Миссия ООН в Ираке призвала прекратить атаки по территории страны Fars / Global Look Press

Читать 360tv в

Удары по территории Ирака нарушают суверенитет страны. Атаки должны прекратиться. Об этом заявила миссия ООН в Ираке, сообща агентство Al Arabiya на своей странице в социальной сети X (бывший Twitter).

ООН не оставила без внимания удары Корпуса стражей исламской революции (КСИР) по городу Эрбилю. Миссия Всемирной организации призвала прекратить атаку на территорию государства «с любой стороны».

Реклама

Власти Соединенных Штатов назвали «безрассудными и неточными» удары КСИР по Ираку. Как отметил пресс-секретарь Совета национальной безопасности Белого дома Эдриен Уотсон, США контактируют в иракскими коллегами. Он уточнил, что американское военные и объекты не пострадали.

О взрывах в Эрбиле стало известно в ночь на вторник, 16 января. Ответственность за ракетную атаку взял на себя Корпус стражей исламской революции. По данным агентства Tasnim, во время обстрела КСИР ликвидировал базы антииранских группировок.