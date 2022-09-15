Миссия ОДКБ приедет в Армению 15 сентября | 360°

Мир 15 сентября 2022, 11:12 Поделиться Telegram

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Viber Миссия ОДКБ приедет в Армению 15 сентября Начальник Объединенного штаба ОДКБ Сидоров заявил, что миссия прибудет в Ереван в четверг РИА «Новости»

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Миссия Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) прибудет в Ереван 15 сентября. Об этом сообщил на брифинге начальник Объединенного штаба ОДКБ Анатолий Сидоров. Трансляцию провел RT.

«По завершении [брифинга] я выезжаю на аэродром и вылетаю в Армению с группой должностных лиц Объединенного штаба. <…> Сегодня к вечеру мы будем в Ереване», — сказал он.

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Направить миссию в Армению предложил на внеочередной сессии Совета ОДКБ 13 сентября президент России Владимир Путин. Идею поддержали единогласно. В состав делегации вошли представители всех государств — членов ОДКБ.

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Миссию возглавит генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась, однако он приедет на место позднее. По словам Анатолия Сидорова, предположительно, на следующей неделе. Станислав Зась примет участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Самарканде.

Обострение конфликта между Арменией и Азербайджаном произошло в ночь на 13 сентября. Стороны обвинили друг друга в обстрелах. Миссия ОДКБ по итогам поездки в регион выпустит доклад и предложит меры для решения проблемы.

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