Миссия ОБСЕ сообщила о 975 нарушениях режима прекращения огня в Луганской области

Наблюдатели миссии ОБСЕ сообщили, что за минувшие сутки в Луганской области произошло 975 нарушений режима прекращений огня, в том числе прогремели 860 взрывов. В Донецкой области произошло 591 нарушение прекращения огня. Такие данные специалисты привели на пятницу, 18 февраля.

Сотрудники миссии сообщили, что есть погибшие среди гражданского населения в городе Марьинка на подконтрольной Киеву Донецкой области. В городе Врубовка Луганской области повреждения получила школа.

Основные нарушения режима прекращения огня зафиксированы в районе Станицы Луганской города Золотое. Это район линии соприкосновения украинских войск и сил самопровозглашенной Донецкой и Луганской народных республик.

Конфликт в Донбассе перешел в горячую фазу в минувший четверг. Украина и власти ДНР и ЛНР обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня. На следующий день власти донбасских республик объявили срочную эвакуацию детей, женщин и пожилых людей в Россию из-за угрозы наступления украинских войск.

Президент России Владимир Путин дал поручение врио главы МЧС Александру Чуприяну организовать прием беженцев в Ростовской области. Первые несколько тысяч человек прибыли в регион из Донбасса за сутки.

Власти Ростовской области ввели в регионе режим чрезвычайной ситуации в связи с большим наплывом беженцев. Места для размещения жителей Донбасса организовали в детских лагерях, санаториях и домах отдыха.