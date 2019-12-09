Претендентки на титул «Мисс Вселенная» снялись без макияжа. Фото Подробнее

В тройку финалисток помимо Тунзи также вошли девушки из Мексики и Пуэрто-Рико. Россиянка Алина Санько пропустила конкурс «Мисс Вселенная», который в этом году проходил в Атланте (США), из-за проблем с визой и организацией поездки в целом. Она примет участие в конкурсе «Мисс Мира», финал которого пройдет 14 декабря в Лондоне.

Зонзибини Тунзи 9 августа 2019 года получила титул «Мисс Южная Африка». Она обошла почти 1900 конкуренток, которые подали заявку на участие в конкурсе. После вручения ей короны «Мисс Вселенная» девушка выложила на своей странице в Instagram фотографии из закулисья мероприятия и поблагодарила всех соотечественников за поддержку.

«Мисс Вселенная» проводится ежегодно с 1952 года. Штаб-квартира мероприятия располагается в Нью-Йорке. Один из самых престижных конкурсов красоты в мире с 1996 по 2015 год принадлежал президенту США Дональду Трампу. Представительницы России принимают участие в соревновании с 1994 года. Чаще всех в конкурсе побеждали американки — восемь раз. В 2002 году звание «Мисс Вселенная» получила россиянка Оксана Федорова, однако позже ее лишили этого титула из-за неучастия в международных рекламных кампаниях и благотворительных акциях.