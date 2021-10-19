«Мисс Украина» поставила на место хейтеров из-за русского языка

Обладательница титула «Мисс Украина Вселенная 2021» Анна Неплях из Днепра записала в Stоriеs обращение на украинском языке. В нем она резко ответила соотечественникам, которые критиковали 27-летнюю девушку за предпочтение, которое она оказывает русском языку при общении и в соцсетях.

Девушка потребовала уважать ее выбор. Анна подчеркнула, что имеет право самовыражаться на том языке, на котором ей удобно. «Мисс Украина» объяснила, что выросла в русскоговорящей среде, большая часть жителей ее родного города говорит по-русски, и аудитория в соцсетях в основном русскоговорящая.

Свой титул Анна Неплях завоевала 15 октября, сообщил «Главред». Она представит Украину в Израиле на конкурсе «Мисс Вселенная 2021» в декабре этого года. В состязании участвовали девушки в возрасте 17-26 лет, не оказывающие эскорт-услуг.

В сентябре секретарь СНБО Украины Алексей Данилов предложил перейти с кириллицы на латиницу, а вторым государственным языком сделать английский.