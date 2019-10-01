«Мисс Украина» отказалась говорить на украинском языке

Ведущая передачи «Светская жизнь» Екатерина Осадчая сообщила, что «Мисс Украина» Маргарита Паша отказалась давать интервью на украинском языке, и из-за этого оно не вошло в эфир программы.

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Об этом она сообщила в Instagram Stories. Тему подхватил «24 канал».

Маргарита Паша написала в своем Instagram, что имеет право говорить на том языке, который предпочитает, и предложила отписаться от нее тем, кто ее мнения не разделяет.

Позднее, когда история получила большой общественный резонанс, «Мисс Украина» опубликовала еще один пост, в котором опровергла свой отказ общаться на украинском языке. Причиной она назвала плохое самочувствие из-за переутомления.

«Я в равной степени хорошо владею обоими языками, и в Интернете вы можете найти множество видеосюжетов, где я даю интервью как на русском, так и на украинском языке», — заявила Маргарита Паша.