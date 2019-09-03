  • «Мисс Москва» пожаловалась на депрессию после рождения сына от султана Малайзии

    03 сентября 2019, 22:06

    Анастасия Кукова

    Победительница конкурса «Мисс Москва — 2015» Оксана Воеводина рассказал о депрессии, которую пережила после рождения сына от бывшего Верховного правителя Малайзии Мухаммада V Ко Тен Хуа (Koh Tien Hua). Об этом она написала в Instagram.
    «Мисс Москва» пожаловалась на депрессию после рождения сына от султана Малайзии

    Воеводина рассказал о частых перепадах настроения несколько раз в день. По ее словам, перепады от абсолютного счастья до сильнейшего стресса начались со второго месяца беременности.

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    Оксана Воеводина отметила, что многие матери страдают после родов бессонницей, перепадами настроения, плаксивостью и тревожностью.

    «Мисс Москва» вышла замуж за Мухаммада V в ноябре 2018 года. В январе 2019 года он отрекся от престола, оставив за собой титул султана.

    Сына Леона Оксана родила в мае, но уже 17 июля стало известно о ее разводе с правителем Малайзии. Некоторые источники утверждали, что причиной якобы стала неверность Оксаны. Сама «Мисс Москва» отказалась обсуждать этот вопрос, поскольку не хочет никого ранить.