«Мисс Москва» пожаловалась на депрессию после рождения сына от султана Малайзии

Воеводина рассказал о частых перепадах настроения несколько раз в день. По ее словам, перепады от абсолютного счастья до сильнейшего стресса начались со второго месяца беременности.

Экс-король Малайзии предпочел Воеводиной более «подходящую» жену Подробнее

Оксана Воеводина отметила, что многие матери страдают после родов бессонницей, перепадами настроения, плаксивостью и тревожностью.

«Мисс Москва» вышла замуж за Мухаммада V в ноябре 2018 года. В январе 2019 года он отрекся от престола, оставив за собой титул султана.

Сына Леона Оксана родила в мае, но уже 17 июля стало известно о ее разводе с правителем Малайзии. Некоторые источники утверждали, что причиной якобы стала неверность Оксаны. Сама «Мисс Москва» отказалась обсуждать этот вопрос, поскольку не хочет никого ранить.