«Мисс Молдавию» избили сумкой за русский язык

Конфликт около банкомата в Кишиневе произошел между местной жительницей и победительницей конкурса красоты «Мисс Молдавия — 2008» Яной Варнаковой. Женщине не понравилось, что модель стоит слишком близко и говорит по-русски. В результате она ударила девушку своей сумкой. Видео с места событий Варнакова опубликовала на своей странице в Instagram.

Стоящая у банкомата женщина решила, что модель пыталась подсмотреть PIN-код ее карты. Она грубо попросила девушку отойти на румынском языке. Когда Варнакова ответила ей по-русски, женщина начала бить ее сумкой и назвала стервой.

После публикации видео модель призвала своих подписчиков не уподобляться своей сопернице.

«Не важно какой вы нации, религии и цвета кожи. Мы все люди», — написала она.