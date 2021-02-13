«Мисс Манхэттен» застрелили и выбросили на шоссе

Тело бывшей модели и королевы красоты Ребекки Ландрит найдено в штате Пенсильвания. Об этом сообщил E! News.

Труп женщины увидел у шоссе работник департамента транспорта Пенсильвании.

Несколько пуль попало в голову, шею и тело модели. При себе Ландрит несла квитанции. Именно по отпечаткам пальцев с них удалось опознать жертву.

Правоохранители 10 февраля задержали 28-летнего водителя грузовика, которого подозревают в совершении преступления. Мужчине предъявили обвинение в убийстве. Полицейские нашли в куртке женщины записку с именем, номером телефона и адресом электронной почты обвиняемого. В грузовике водителя также обнаружены следы крови и гильзы.

Подозреваемый утверждал, что не знал Ландрит. При этом он сообщил, что с ним путешествовала женщина по имени Лесли. Ее он встретил на стоянке грузовиков в Коннектикуте. Согласно показаниям, в декабре 2020 года Ландрит бронировала номер в отеле на имя Лесли Майерс.

Уроженка Вирджинии Ребекка Ландрит вышла в финал конкурса «Мисс Манхэттен — 2014». Также она завоевала титул «Мисс Леди Либерти». Модель охарактеризовала себя как «опытную скрипачку» и «человека с добрым сердцем».