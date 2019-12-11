«Мисс Львов» затравили за поездку в Москву. Видео

Девушка поимела неосторожность выложить фотографии в Instagram, которые доказывали, что она была в российской столице. Позже из-за травли Болюх удалила снимки.

Первая красавица Украины хитро определила принадлежность Крыма Подробнее

Ей пришлось оправдываться в Facebook за свое «неподобающее» поведение. Она выложила пост в котором заявила, что она украинка, «коренная львовянка, обладательница титулов „Мисс Львов“ и „Первая вице-мисс Украина Вселенная“», чем очень гордится. Она также заявила, что «делала все, чтобы быть достойной этих титулов».

Девушка отметила, что поддерживает «целостность Украины» от Крыма до Киева, от Львова до Донецка, но в России она дружит со многими людьми, которые «хотят мира» для обеих стран. Именно поэтому Наталья решила поехать в Москву — чтобы провести свой праздник в окружении друзей.

Ранее победительница конкурса «Мисс Украина 2019» харьковчанка Маргарита Паша лукаво ответила журналистам на вопрос о принадлежности Крыма. Она заявила, что полуостров принадлежит «всем людям на планете».