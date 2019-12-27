«Мисс Львов» рассказала о преследовании со стороны украинских националистов

Обладательница титула «Мисс Львов» Наталья Болюх пожаловалась на преследование со стороны националистов после возвращения из Москвы. Ее встретили в аэропорту, взяли за руки и предложили отправить назад в Россию.

«Я прилетела в аэропорт. Выхожу — ко мне подходят мужчины. Берут меня за руки и говорят: „Может, тебя обратно в Москву отправить?“» — приводит УНИАН слова заявления Болюх. По данным агентства, «Мисс Львов» рассказала эту историю в эфире одного из российских телеканалов.

Девушка попросила оставить ее в покое. По заверению Болюх, она не делала никаких политических заявлений и считает все претензии в ее сторону со стороны националистов безосновательными. В целом «Мисс Львов» не видит ничего плохого в общении с россиянами.

Ранее стало известно, что Болюх побывала в Москве, где отпраздновала свой день рождения. Она поделилась в соцсетях видео с вечеринки в российской столице, однако позже удалила ролик из-за нападок со стороны некоторых украинских СМИ.