Мисс Бразилия-2018 умерла после операции на миндалинах

Победительница бразильского конкурса красоты Глейси Коррейя умерла в возрасте 27 лет. Причиной смерти стали осложнения, появившиеся после перенесенной операции на миндалинах.

«Бывшая мисс Глейси Коррейя умерла от остановки сердца и недостатка кислорода в мозге, вызванного кровоизлиянием», — сообщил местный телеканал Globo со ссылкой на заключение судебно-медицинской экспертизы.

Девушке сделали плановую операцию по удалению миндалин два месяца назад. После этого у нее возникли осложнения, которые привели к смерти. Спустя пять дней после работы хирургов у Коррейи открылось кровотечение, а затем остановилось сердце. Девушку сразу же доставили в больницу, но она впала в кому и больше не пришла в сознание.

Родственники погибшей обратились в полицию. Они обвинили хирургов в халатности, а также написали заявление на сотрудников медучреждения, занимавшихся госпитализацией пациентки. Коррейя скончалась вечером в понедельник, 20 июня. Она была предпринимательницей и занималась перманентным макияжем. Сейчас делом о смерти девушки занимаются правоохранители.