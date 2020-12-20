В белорусском городе Жодино после 42 дней административного ареста на свободу вышла «Мисс Беларусь — 2008» и экс-пресс-секретарь брестского футбольного клуба «Динамо» Ольга Хижинкова. Ее арестовали в ноябре после акции протеста.

Сегодня девушку встречали близкие. Из изолятора победительница конкурса красоты вышла счастливая и уставшая. Изначально Хижинковой присудили 12 суток ареста, потом ее судили по статье «Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий» за участие в митинге 11 октября и добавили еще 15 суток ареста, сообщает портал tut.by.

Однако 26 ноября Минский суд назначил девушке дополнительно 15 суток ареста. В тот раз состоялся суд уже по третьему эпизоду ее участия в акциях протеста. Обвинение основывалась на фотографии в Instagram и видеосъемке за 25 октября. При этом издание отмечает, что Хижинкова содержалась в камере в плохих условиях.

В Белоруссии продолжаются акции протеста. В частности, воскресенье начался «марш народного трибунала». Силовики уже задержали несколько человек.