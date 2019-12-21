«Мисс Америка» покорила жюри химическим опытом. Видео

Победительницей конкурса красоты «Мисс Америка-2020» стала специалист по биохимии 24-летняя Камилль Шрайер. Она считает своим главным талантом способности к науке и намерена изменить представление о королевах красоты.

У Шрайер двойной диплом бакалавра по биологии и биохимии из Политехнического университета Виргинии, сейчас она учится в Университете Содружества Виргинии, получая степень доктора фармацевтических наук.

Как считают журналисты, решающим конкурсом в этом году стало шоу талантов, когда все участницы должны были продемонстрировать свои способности. Шрайер выбрала науку.

Девушка показала химический эксперимент, известный как «слоновья зубная паста». Ее суть в том, что смешиваются иодид калия и перекись водорода, получается настоящее извержение из колб. Для лучшего эффекта Шрайер добавила туда пищевые красители и мыло.

«Наука — это талант. И моя миссия — показать детям, что наука может быть веселой», — цитирует девушку журнал Time.

В ходе эксперимента девушка предупредила, чтобы зрители не повторяли его дома.

После такого шоу никто не сомневался в победе Шрайер. Помимо короны и титула, девушка получила 50 тысяч долларов и уже заявила, что намерена «разбить стереотипы о том, что значит быть мисс Америкой в 2020 году».

В качестве своей инициативы Шрайер назвала борьбу с наркозависимостью в США, которая приняла форму опиоидного кризиса.