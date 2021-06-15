Председателя правительства РФ Михаила Мишустина пригласили на выставку «Иннопром» в Екатеринбурге. Об этом сообщило агентство Ura.ru со ссылкой на директора деловой программы «Иннопрома» Антона Атрашкина.

«Михаил Мишустин приглашен к участию. Запланировано его участие в главной стратегической сессии», — рассказал он. Атрашкин добавил, что пресс-служба правительства России объявит об участии Мишустина ближе к дате мероприятия.

Также на выставку пригласили губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева и председателя совета директоров «Трубной металлургической компании» Дмитрия Пумпянского.