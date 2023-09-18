Мир 18 сентября 2023, 13:09 Мишустин заявил о готовности России построить русскоязычные школы в Узбекистане Премьер Мишустин призвал к наращиванию кооперации между РФ и Узбекистаном Unsplash

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Россия готова построить в Узбекистане несколько школ с обучение на русском языке по программам РФ. Такое заявление сделал председатель правительства Михаил Мишустин, сообщил ТАСС.

По мнению главы кабмина, так ученики смогут лучше узнать культуру и традиции России. Мишустин добавил, что Узбекистан занимает лидирующее место по количеству обучающихся в российских вузах среди всех стран ближнего и дальнего зарубежья. В республике также расширяется сеть филиалов вузов РФ.

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«В перспективе открытие новых филиалов, таким образом, у ребят будет больше возможностей получать качественное, современное образование», — подчеркнул Мишустин.

По его словам, Россия и Узбекистан развивают взаимодействие, несмотря на попытки других государств внести разлад между ними. Речь идет о торгово-экономическом сотрудничестве. Мишустин призвал к дальнейшему наращиванию кооперации между двумя странами.

Ранее глава кабмина сообщил, что в 2023 году в России наметился экономический рост, и эта тенденция закрепилась.