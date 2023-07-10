Мир 10 июля 2023, 16:56 Мишустин указал на растущий интерес мирового сообщества к российской экономике Мишустин: мир интересуется экономикой России вопреки попыткам оппонентов ее изолировать

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Зарубежные партнеры заинтересованы в сотрудничестве с Россией, несмотря на попытки оппонентов изолировать от для мирового сообщества. На это указал премьер-министр России Михаил Мишустин на пленарном заседании международной промышленной выставки «Иннопром».

«Мы видим, что интерес к российской экономике не только сохраняется, но и растет», — отметил он.

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Россию, обратил внимание Мишустин, пытаются отрезать от глобальных производственных цепочек. Ее также стараются лишить доступа к логистике и системам финансовых расчетов.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков оценил влияние изменившегося курса рубля на экономику в России. По его словам, скачки курса не смогут изменить общую макроэкономическую ситуацию в стране. Президент Владимир Путин, обратил внимание пресс-секретарь главы государства, не планирует проводить заседание по этому поводу.