Мир 02 декабря 2022, 11:48 Мишустин призвал ускорить строительство АЭС в Узбекистане Премьер России Мишустин предложил ускорить совместный проект по АЭС в Узбекистане

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На бизнес-форуме в Самарканде обсудили сотрудничество в сфере энергетики. Премьер-министр России Михаил Мишустин призвал ускорить работу по совместному проекту АЭС в Узбекистане, рассказал ТАСС.

«Необходимо ускорить выполнение всех достигнутых договоренностей», — сказал он на заседании совместной комиссии.

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Михаил Мишустин назвал строительство атомной электростанции по российскому дизайну одним из самых крупных совместных проектов и заявил, что нужно укреплять сотрудничество России и Узбекистана в атомной энергетике. Премьер-министр также обсудил с коллегой из Самарканда Абдуллой Ариповым крупные проекты в энергетике. В эту отрасль, по словам главы кабмина, Россия вложила 12 миллиардов долларов.

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Страны в сентябре подписали декларацию о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. По информации кабмина, по итогам прошлого года Россия стала главным торговым партнером Узбекистана с долей около 18%. За четыре года товарооборот увеличился в три раза, а за 10 месяцев 2022 года — на 30%. Объем российских инвестиций в узбекскую экономику превысил 13 миллиардов долларов. В Узбекистане работают около 2,7 тысячи предприятий с российским капиталом.