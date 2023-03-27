27 марта 2023, 15:59
Мишустин призвал укреплять технологический суверенитет в Союзном государстве
Мишустин: Россия и Белоруссия должны укреплять техсуверенитет в Союзном государстве
Россия и Белоруссия должны активизировать работу по укреплению технологического суверенитета в Союзном государстве, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. С таким предложением он выступил в Доме правительства на заседании союзного Совета министров, сообщил ТАСС.
Мишустин предложил собравшимся обсудить стратегию научно-технологического развития Союзного государства. Он отметил, что по итогам заседания участники подпишут межправительственное соглашение о научно-техническом и инновационном сотрудничестве.
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«Важно активизировать работу для укрепления технологического суверенитета России и Белоруссии», — подчеркнул премьер России.
Глава российского кабмина добавил, что странам важно использовать свои преимущества для проведения совместных прикладных исследований. Отдельно он отметил необходимость реализации масштабных проектов уровня «мегасайенс».
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