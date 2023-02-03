Мир 03 февраля 2023, 09:35 Мишустин призвал страны ЕАЭС бороться за технологический суверенитет Премьер Мишустин: страны ЕАЭС должны добиваться технологического суверенитета РИА «Новости»

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Российский премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) должны добиваться технологического суверенитета, при этом нужно развивать взаимодействие внутри «пятерки». Об этом написал ТАСС.

«В рамках председательства Российской Федерации в ЕАЭС мы призываем всех участников „пятерки“ к работе по достижению технологического суверенитета», — сказал он во время выступления на форуме «Digital Almaty 2023: Цифровое партнерство в новой реальности».

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Премьер отметил, что этот вопрос затрагивает такие темы, как улучшение качества жизни людей, безопасность критически важной инфраструктуры и динамичное развитие отраслей экономик. По его словам, 2022 год показал, что не стоит рассчитывать на поставки технологий и программного обеспечения с Запада.

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Мишустин высказал мнение, что сейчас «отсутствие собственных решений означает колониальную зависимость» от тех государств, у которых есть свои технологии. Однако глава российского кабмина при этом призвал всех оставаться реалистами. Пока ни одна из стран ЕАЭС не имеет достаточного объема потребительского рынка для поддержания развития передовых технологий, добавил он. Однако глава правительства считает, что в кооперации Евразийский экономический союз может этого добиться.