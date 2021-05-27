Мишустин призвал не политизировать ситуацию вокруг посадки Ryanair в Минске

Россия поддержала предложение Белоруссии провести международное расследование по посадке самолета компании Ryanair в Минске. Как сообщил ТАСС, с таким заявлением выступил премьер-министр России Михаил Мишустин на встрече со своим белорусским коллегой Романом Головченко.

Глава российского правительства заявил, что международному сообществу необходимо перестать политизировать ситуацию вокруг самолета и не вводить односторонние санкции.

«Российская Федерация однозначно выступает против односторонних санкций. Мы призываем не политизировать ситуацию с экстренной посадкой самолета Ryanair в Минске и поддерживаем позицию белорусских партнеров о необходимости провести транспарентное международное расследование по линии авиационных властей», — заявил Мишустин.

Следовавший из Афин в Вильнюс самолет авиакомпании Ryanair приземлился в Минске в минувшее воскресенье, 23 мая. Диспетчер воздушной гавани сообщил, что к нему поступило сообщение о заложенном на борту взрывном устройстве. После посадки самолет осмотрели, но ничего не нашли.

Сотрудники белорусских спецслужб задержали бывшего главного редактора Telegram-канала Nexta Романа Протасевича. Он находился в международном розыске и был на борту севшего самолета. Вместе с журналистом задержали россиянку Софию Сапегу. По данным МИД, ее подозревают в совершении серии преступлений в Белоруссии. Россиянку отправили в СИЗО на два месяца.

Главы стран Евросоюза по итогам саммита потребовали запретить белорусским авиакомпаниям прилетать в аэропорты стран ЕС и совершать полеты над их территорией. Европейским перевозчикам они рекомендовали не следовать через воздушное пространство Белоруссии.