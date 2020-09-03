Мишустин начал свои визиты в Белоруссию. Он уже встретился с Лукашенко

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин прибыл в Минск с официальным визитом. Он уже встретился с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

Глава государства встретил Мишустина у своей резиденции — Дворца независимости. Политики сделали совместное фото, после чего направились на переговоры. Об этом написало РИА «Новости». Также глава Кабмина встретился с премьер-министром Романом Головченко. Совместный снимок первых лиц Белоруссии и России в своем Telegram-канале выложил пресс-секретарь российского премьера Борис Беляков.

Источник фото: Telegram-канал Бориса Белякова

Вместе с Мишустиным в белорусскую столицу прибыла большая делегация: вице-премьеры Дмитрий Чернышенко и Алексей Оверчук, министр здравоохранения Михаил Мурашко, глава Минэнерго России Александр Новак, глава Минпромторга Денис Мантуров, министр спорта Олег Матыцин, министр культуры Ольга Любимова и заместитель руководителя аппарата правительства Эльмир Тагиров.

Двусторонние встречи политиков Белоруссии и России начались в сентябре. В среду, 2 числа, переговоры провели главы МИД Сергей Лавров и Алексей Макей. Также в этом месяце должна пройти встреча президентов Владимира Путина и Александра Лукашенко. Для этого белорусский лидер приедет в Москву.