Мишель Обама станет ведущей подкаста на Spotify

Супруга 44-го президента США Барака Обамы, Мишель, попробует себя в новом качестве. Он будет вести подкаст на Spotify.

Об этом бывшая первая леди Соединенных Штатов объявил на своей странице в Twitter.

«Я с радостью объявляю о новом проекте: „Подкаст Мишель Обамы“ на Spotify! Это сложный год, и я надеюсь, что этот подкаст поможет нам понять, через что мы проходим и сделать интересные разговоры с теми людьми, которых мы любим. Не могу дождаться, когда вы все услышите это 29 июля!»

Мишель отметила, что будет приглашать на программу родственников, друзей и коллег. С ними она обсудит отношения между супругами, родителями и другими близкими людьми. Также Обама поговорить с гостями о дружбе, которое помогает справляться с проблемами в сложные периоды. Конечно, ведущая не обойдет стороной эпидемию коронавируса и права темнокожих в США.

ТАСС написал, что чете Обама принадлежит продюсерская компания Higher Ground Productions. Она в прошлом году заключила контракт со Spotify на запись подкастов.

Мишель Обама уже имеет опыт в создании контента в разговорном жанре. За свои аудиомемуары Becoming в 2020 году она даже получила музыкальную премию Grammy.

Ранее стало известно, что аккаунт Барака Обамы в числе прочих был взломан в Twitter.