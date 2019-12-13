Мишель Обама поддержала Тунберг после оскорблений Трампа

«Не позволяйте никому приглушить ваш свет. … Вы столько всего можете нам предложить. Не обращайте внимания на сомневающихся и знайте, что миллионы людей поддерживают Вас», — написала Мишель Обама.

Грета Тунберг заслужила стать «Человеком года». Любовью и ненавистью к себе она заставила говорить о климате Подробнее

Журнал Time присвоил Тунберг звание «Человек года» 11 декабря. Впервые за все время существования премии награду получил подросток. Помимо Тунберг Time рассматривал кандидатуры Трампа, основателя Facebook Марка Цукерберга, участников протестов в Гонконге и анонимного осведомителя, пожаловавшегося на американского лидера после его телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Трамп посчитал это призвание Тунберг нелепостью. Глава США предложил школьнице усмирить свой гнев, написала «Газета.ru». Кроме того, он посоветовал девушке сходить с другом в кино.

Грета Тунберг получила широкую известность после организации «Школьной забастовки за климат» у здания парламента Швеции. Школьница также выступила на климатическом саммите ООН в Нью-Йорке.