Умер французский актер Мишель Буке

Известный французский комедийный актер Мишель Буке скончался в возрасте 96 лет в одной из больниц Парижа. Об этом со ссылкой на его пресс-службу сообщило издание France Bleu.

Двукратный лауреат французской кинопремии «Сезар» и неоднократный обладатель премии Мольера за театральное искусство Буке начал свою актерскую карьеру, благодаря звезде французского кино того времени Морису Эсканду. Именно он отправил талантливого молодого человека Высшую консерваторию драматического искусства.

До этого времени Буке работал подмастерьем пекаря и дрессировщиком, чтобы финансово обеспечить семью, так как отец попал в плен к немцам.

Еще до окончания высшего учебного заведения будущая легенда театра и кино получил свою первую театральную роль. Это произошло в 1944 году. После окончания Второй мировой войны Буке дебютирует в кино.

Российскому зрителю он известен по дебютной картине режиссера Франсиса Вебера «Игрушка», где он сыграл миллионера, чей сын захотел в подарок живого человека.