facebook_pixel
    06 марта 2022, 13:15

    «Миру стоит насторожиться». Запад призвали реагировать, если США действительно передали Киеву плутоний

    Политолог Боширов: если США действительно передали Киеву плутоний, миру стоит насторожиться

    Максим Зинкин

    Если информация о передаче Украине плутония от США подтвердится, то мировому сообществу следует серьезно насторожиться. Об этом Life рассказал политолог Марат Боширов.

    Боширов напомнил, что плутоний применяется при изготовлении оружия массового поражения, а у Украины есть компетентные специалисты для обращения с изотопами.

    «Это тревожная информация. Надо насторожиться не только нам, но и всему миру», — заявил политолог.

    Он уверен, что доказательства причастности США найдут и предъявят публично и по дипломатическим каналам.

    «Распространение ядерного оружия в такой стране, как Украина, должно всех сплотить. Посмотрим, как будут западные страны реагировать», — добавил Боширов.

    Ранее сообщалось, что на Украине могли получить ядерное оружие в течение ближайших нескольких месяцев.