«Миру стоит насторожиться». Запад призвали реагировать, если США действительно передали Киеву плутоний

Если информация о передаче Украине плутония от США подтвердится, то мировому сообществу следует серьезно насторожиться. Об этом Life рассказал политолог Марат Боширов.

Боширов напомнил, что плутоний применяется при изготовлении оружия массового поражения, а у Украины есть компетентные специалисты для обращения с изотопами.

«Это тревожная информация. Надо насторожиться не только нам, но и всему миру», — заявил политолог.

Он уверен, что доказательства причастности США найдут и предъявят публично и по дипломатическим каналам.

«Распространение ядерного оружия в такой стране, как Украина, должно всех сплотить. Посмотрим, как будут западные страны реагировать», — добавил Боширов.

Ранее сообщалось, что на Украине могли получить ядерное оружие в течение ближайших нескольких месяцев.