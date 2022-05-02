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    02 мая 2022, 04:34

    Миру предрекли разделение на два враждующих блока

    Обозреватель The Telegraph Халлиган предрек разделение мира на два враждующих блока

    Дарья Бунякова

    Мир в ближайшее время может разделиться на две враждующие между собой части. Речь идет об экономических блоках, заявил обозреватель The Telegraph Лиам Халлиган.

    Миру предрекли разделение на два враждующих блока

    По словам автора материала, ситуация в Европе стала причиной тектонического сдвига. Нынешние события вернули концепцию распределения сфер влияния между великими государствами. Как отметил Халлиган, противостояние России и США может расколоть планету на два лагеря и завершить эпоху глобализации.

    По мнению журналиста, очертания будущих блоков можно рассмотреть уже сейчас. Россию перестали считать дружественной страной ЕС, Великобритания и США. При этом страна сохраняет хорошие отношения с Китаем, Индией и Индонезией.

    «Когда Запад исключил российские банки из системы SWIFT, именно китайская UnionPay <…> вмешалась, чтобы помочь России с потоком торговых и зарубежных платежей», — напомнил Халлиган.

    Он добавил, что Россия, Китай, Индия, Бразилия и ЮАР начали создавать платежные системы, рейтинговые агентства и финансовую инфраструктуру, которая будет работать независимо от Запада.