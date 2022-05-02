Миру предрекли разделение на два враждующих блока

Мир в ближайшее время может разделиться на две враждующие между собой части. Речь идет об экономических блоках, заявил обозреватель The Telegraph Лиам Халлиган.

По словам автора материала, ситуация в Европе стала причиной тектонического сдвига. Нынешние события вернули концепцию распределения сфер влияния между великими государствами. Как отметил Халлиган, противостояние России и США может расколоть планету на два лагеря и завершить эпоху глобализации.

По мнению журналиста, очертания будущих блоков можно рассмотреть уже сейчас. Россию перестали считать дружественной страной ЕС, Великобритания и США. При этом страна сохраняет хорошие отношения с Китаем, Индией и Индонезией.

«Когда Запад исключил российские банки из системы SWIFT, именно китайская UnionPay <…> вмешалась, чтобы помочь России с потоком торговых и зарубежных платежей», — напомнил Халлиган.

Он добавил, что Россия, Китай, Индия, Бразилия и ЮАР начали создавать платежные системы, рейтинговые агентства и финансовую инфраструктуру, которая будет работать независимо от Запада.