Миру предрекли пустые мегаполисы и ложь в новостях

В ежегодные «шокирующие предсказания» от Saxo Bank попали меры по борьбе с фейковыми новостями, обрушение цен на связь, освоение термоядерной энергетики и опустение больших городов из-за COVID-19.

Прогнозы экономистов опубликовало РИА «Новости». В основном речь в них идет о маловероятных и недооцениваемых событиях.

В 2021 году, считают специалисты, критического уровня достигнет угроза распространения дезинформации. Доверие будет подорвано даже к хорошо известным новостным агентствам. Против лжи и манипуляции в новостях примут новые меры.

«Это станет возможным благодаря общей блокчейн-сети, объединяющей новостной контент и позволяющей публиковать новости защищенным образом, с проверкой как содержания, так и источника», — заявили в Saxo Bank.

После внедрения спутниковых систем раздачи интернета обрушатся цены на связь, а скорость обмена данными станет на порядок выше. На развивающихся и пограничных рынках в выигрыше окажутся эффективное образование и производительный бизнес.

Чтобы сохранить рекордные темпы роста экономики, миру будет нужен прорыв в энергетике. После освоения термоядерной энергии исчезнет проблема голода, транспорт будет более дешевым, а уровень жизни повысится.

Вместе с этим прогнозы говорят о вводе в 2021 году концепции безусловного базового дохода во всем мире из-за пандемии COVID-19. Регулярные государственные выплаты, считают эксперты, приведут к запустению больших городов. Профессионалы и малоквалифицированные работники будут увольняться на фоне падения предложений на рынке труда.

«Тесные квартиры в криминализованных районах теряют привлекательность», — сделали предположение в Saxo Bank.