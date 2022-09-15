Миру предрекли новую пандемию и предложили объединиться | 360°

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Миру предрекли новую пандемию и предложили объединиться

Генсек ООН Гутерриш призвал страны мира к объединению перед лицом новых угроз

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Разногласия ведущих держав, последствия изменений климата, энергетический и продовольственный кризис еще больше разделяют страны мира. В случае наступления новой глобальной угрозы человечеству следует измениться. Об этом в интервью агентству Anadolu заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

Он подчеркнул, что этот призыв к лидерам стран мира станет основой его будущего обращения на Генеральной Ассамблее ООН.

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«Геополитический разрыв между крупнейшими державами, Китаем, США и Россией парализовал решение многих проблем, с которыми мы сталкиваемся. Изменение климата приводит к разрушению стран. Я вернулся из Пакистана, где затопило территорию, в три раза превышающую мою родную Португалию», — перечислил Гутерриш проблемы современного мира.

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Он отметил, что эскалация конфликта на Украине приведет к последствиям для всех стран, особенно тех, что находятся в статусе развивающихся. На их экономике уже сказались цены на энергию и под вопросом находится их продовольственная безопасность.

В таких условиях мир остается уязвимым перед глобальными угрозами. Это уже показала вспышка коронавирусной инфекции. Но такая пандемия, только более смертельная и опасная, вполне может повториться. Все должны быть к этому готовы.

«Страны должны понять, что мир и международное сообщество сталкиваются с растущим неравенством и опасностью, которые могут вызвать напряженность, беспорядки и кризисы. Несмотря на разные позиции, разные точки зрения, мы, как международное сообщество, должны найти способ объединиться против проблем, которые уничтожат нас и планету», — подытожил Гутерриш.

Генассамблея ООН впервые за два года состоится в очном формате в штаб-квартире международной организации в Нью-Йорке с 20 по 26 сентября. Россию на заседании представит министр иностранных дел Сергей Лавров. Он выступит с докладом, а также проведет около 20 встреч.

Международные отношения

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